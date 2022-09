LIVE Alcaraz-Ruud 3-1, US Open 2022 in DIRETTA: break dello spagnolo in avvio (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Sbaglia sulla diagonale sinistra Alcaraz con il rovescio. 3-1 Alcaraz. Annulla una palla break lo spagnolo e sventa la minaccia. A-40 Si ritrova la palla addosso Ruud sulla risposta di dritto. 40-40 Smorzata perfetta e schiaffo: gioca alla grande Alcaraz. 30-40 Il drittone di Ruud in difesa! Palla break! 30-30 Sbaglia sotto rete lo spagnolo. 30-15 Che recupero di Ruud! E’ arrivato sulla demi-volée di Alcaraz perfettamente! 30-0 Se ne va il dritto in manovra di Ruud che sta sbagliando troppo. 15-0 Serve and volley vincente per Alcaraz. 2-1 break Alcaraz! ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Sbaglia sulla diagonale sinistracon il rovescio. 3-1. Annulla una pallaloe sventa la minaccia. A-40 Si ritrova la palla addossosulla risposta di dritto. 40-40 Smorzata perfetta e schiaffo: gioca alla grande. 30-40 Il drittone diin difesa! Palla! 30-30 Sbaglia sotto rete lo. 30-15 Che recupero di! E’ arrivato sulla demi-volée diperfettamente! 30-0 Se ne va il dritto in manovra diche sta sbagliando troppo. 15-0 Serve and volley vincente per. 2-1! ...

