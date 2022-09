Lazio Verona LIVE 0-0: squadre al riposo (Di domenica 11 settembre 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Lazio e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Olimpico, Lazio e Verona si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Lazio Verona 0-0 MOVIOLA Partiti! 5? – Partenza a buoni ritmi dei padroni di casa 7? – OCCASIONE PER LA Lazio! Immobile non impatta in piena area un cioccolatino di Zaccagni dalla sinistra 14? – Lasagna penetra in area, il tiro viene deviato in angolo da Lazzari 18? – Marusic ci prova dal limite, palla deviata in angolo. Sul corner, incursione di Felipe Anderson che calcia fuori 25? – Ci prova Milinkovic dal limite: para a terra Montipò 27? OCCASIONE PER LA ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA Partiti! 5? – Partenza a buoni ritmi dei padroni di casa 7? – OCCASIONE PER LA! Immobile non impatta in piena area un cioccolatino di Zaccagni dalla sinistra 14? – Lasagna penetra in area, il tiro viene deviato in angolo da Lazzari 18? – Marusic ci prova dal limite, palla deviata in angolo. Sul corner, incursione di Felipe Anderson che calcia fuori 25? – Ci prova Milinkovic dal limite: para a terra Montipò 27? OCCASIONE PER LA ...

