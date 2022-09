La Juve e rinnovi, quanti casi aperti: da Alex Sandro e Cuadrado a Rabiot e Di Maria (Di domenica 11 settembre 2022) Un mercato delicato e complicato come pochi si è concluso da una decina di giorni. Tra una sessione e l'altra può quindi tornare... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 settembre 2022) Un mercato delicato e complicato come pochi si è concluso da una decina di giorni. Tra una sessione e l'altra può quindi tornare...

cmdotcom : La Juve e rinnovi, quanti casi aperti: da Alex Sandro e Cuadrado a Rabiot e Di Maria - ZonaBianconeri : RT @ilbianconerocom: #Juve, tornata la stagione dei rinnovi: #Danilo a vita, baby blindati e tutti i casi in scadenza nel 2023 https://t.co… - ilbianconerocom : #Juve, tornata la stagione dei rinnovi: #Danilo a vita, baby blindati e tutti i casi in scadenza nel 2023… - FuiPsicopompo : @herzoa @NumerINTERi Chiedo venia. Non ho letto nessuno che abbia criticato l'acquisto di Gosens, ai tempi. Un alle… - NewsletterLeggo : Giocatori Juve scadenza 2023, tra rinnovi e addii: quali sono i bianconeri coinvolti Le news del giorno di Juventu… -