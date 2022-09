Kiev | Riconquistati oltre 3 000 km quadrati di territorio | Bombe russe su una delle città tornate in mano ucraina

HuffPostItalia : L'intelligenze britannica conferma: Kiev spinge ad Est. I territori riconquistati in una mappa - transnazionale : Kiev, riconquistati oltre 3.000 km quadrati di territorio #spaziotransnazionale informa - zazoomblog : Ucraina Kiev: riconquistati 3mila km quadrati di territorio. Siamo a 50 km da confine russo». Spenta la centrale nu… - infoitinterno : Ucraina, Kiev: «Riconquistati oltre 3mila km quadrati di territorio». Kadyrov si appella a Putin: «A Kharkiv troppi… - Amaccagno66Anna : @di_breme_J @pier_falasca @jacopo_iacoboni è stata promulgata una legge da Zelensky che punisce con accusa di tradi… -

Mosca conferma l'arretramento ma spiega che si tratta solo di una 'riorganizzazione delle truppe'. Spento l'ultimo reattore della centrale di ZaporizhzhiaLa controffensiva lanciata dall'esercito dinell'est dell'Ucraina sta cambiando l'andamento della guerra con la Russia. I militari ucraini ... dall'inizio di settembre, sono stati...La guerra in Ucraina è al 200esimo giorno. Kiev annuncia che "dall'inizio di settembre, più di 3.000 chilometri quadrati sono stati restituiti al controllo ucraino. Intorno a Kharkiv, abbiamo iniziato ...Al Cremlino non restano molte scelte: o gioca il tutto per tutto schiacciando il bottone nucleare, o inizia una de-escalation per cercare di salvare quel che resta del suo regime.