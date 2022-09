Juventus - Salernitana 2 - 2: annullato dal var gol di Milik al 94' (Di domenica 11 settembre 2022) Juventus - Salernitana 2 - 2 (0 - 2) nel posticipo della 6/a giornata del campionato di serie A. Con un finale di partita da brividi la Juventus raddrizza una partita che l'ha vista sotto nel ... Leggi su leggo (Di domenica 11 settembre 2022)2 - 2 (0 - 2) nel posticipo della 6/a giornata del campionato di serie A. Con un finale di partita da brividi laraddrizza una partita che l'ha vista sotto nel ...

OfficialUSS1919 : È finita. All''Allianz Stadium' è 2-2 tra #Juventus e #Salernitana. - GiovaAlbanese : La #Juve “bellina', fino ad ora, lo è stata poco e niente. Anzi, non è mai riuscita a dare continuità a una prestaz… - SkySport : JUVENTUS-SALERNITANA 2-2 Risultato finale ? ? #Candreva (18’) ? rig. #Piatek (45+4’) ? #Bremer (51’) ? #Bonucci (90… - serieB123 : Milik, gol annullato in Juventus-Salernitana: cosa è successo - idirinho_93 : Sbandierate la frase 'l’arbitro è l’alibi dei perdenti' solo quando vi conviene. Per gli analfabeti, non sto dicen… -