Infortunio Ibrahimovic, terapie finite: da martedì a Milanello

Ibrahimovic ha finito i controlli e le terapie e da martedì sarà fisso a Milanello per proseguire il programma di fisioterapie. Il rientro dell'attaccante svedese è stimato attorno al mese di gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

