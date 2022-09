Infortunio Chiesa | svelato il retroscena sul rientro

Leggi su rompipallone

(Di domenica 11 settembre 2022) Manca sempre meno aldi Federico. L’esterno azzurro, infortunatosi al ginocchio sinistro lo scorso 9 gennaio, ha ricominciato a lavorare in campo, non ancora con il gruppo. A rivelarlo è stato lo stesso Massimiliano Allegri, che non vede l’ora di riaverlo il prima possibile a disposizione. Se tutto andasse come dovrebbe,potrebbe essere convocabile per le partite di novembre, con la speranza di rivederlo al top nell’anno nuovo. In mattinata l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha rivelato un particolaresul suo recupero.infatti già a in estate aveva ricominciato a correre e lo staff sembrava essere molto ottimistico sul suo recupero. In realtà poi le cose si sono complicate nel mese di agosto, quando il traguardo sembrava ...