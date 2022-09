Infarto: se hai questo gruppo sanguigno sei più a rischio (Di domenica 11 settembre 2022) Secondo una ricerca il rischio d’Infarto, prima dei 60 anni, ma anche d’ictus, aumenti se si ha uno specifico gruppo sanguigno. Questa scoperta è sicuramente una vera e propria svolta per quanto riguarda due patologie purtroppo molto comuni. Sembra che i soggetti che abbiano un gruppo sanguigno di tipo A possono essere più a rischio d’ictus in una fascia di età precedente ai 60 anni, rispetto ad altri gruppi sanguigni. Invece coloro che hanno un gruppo sanguigno O hanno meno probabilità di subire precocemente un ictus. Lo studio si è basato su caratteristiche genetiche e quindi il gruppo sanguigno, che sono in stretta relazione con l’ictus. Infarto: se hai ... Leggi su formatonews (Di domenica 11 settembre 2022) Secondo una ricerca ild’, prima dei 60 anni, ma anche d’ictus, aumenti se si ha uno specifico. Questa scoperta è sicuramente una vera e propria svolta per quanto riguarda due patologie purtroppo molto comuni. Sembra che i soggetti che abbiano undi tipo A possono essere più ad’ictus in una fascia di età precedente ai 60 anni, rispetto ad altri gruppi sanguigni. Invece coloro che hanno unO hanno meno probabilità di subire precocemente un ictus. Lo studio si è basato su caratteristiche genetiche e quindi il, che sono in stretta relazione con l’ictus.: se hai ...

