Igor, operazione in stile Vlahovic della Juventus? (Di domenica 11 settembre 2022) I bianconeri potrebbero provare un assedio per Igor della Fiorentina nel mercato di gennaio, si parla di una possibile operazione in stile Vlahovic L'ex Spal sembra essere l'obiettivo numero uno per la difesa bianconera. La Juventus ha bisogno di un difensore centrale di piede mancino e le possibilità che l'acquisto arrivi nel mercato invernale sono

