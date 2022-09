È morto Javier Marias | ad ucciderlo una polmonite causata dal Covid | lo scrittore spagnolo aveva 70 anni

Corriere : Morto lo scrittore spagnolo Javier Marías. L’autore di Berta Isla e de Gli innamoramenti aveva 70 anni - Agenzia_Ansa : E' morto lo scrittore Javier Marias. Lo conferma il ministro della Cultura spagnolo Miquel Iceta. Aveva 70 anni… - RaiNews : 'E'un giorno triste per la letteratura spagnola', ha scritto su Twitter il premier spagnolo, Pedro Sanchez, 'Javier… - dilorenzoe : RT @Corriere: Morto lo scrittore spagnolo Javier Marías. L’autore di Berta Isla e de Gli innamoramenti aveva 70 anni - Diegokpri050 : RT @Corriere: Morto lo scrittore spagnolo Javier Marías. L’autore di Berta Isla e de Gli innamoramenti aveva 70 anni -

lo scrittore e saggista spagnoloMarías all'età di 70 anni. La notizia è stata confermata su Twitter dal ministro della Cultura spagnolo Miquel Iceta. Secondo quanto reso noto, Marías ...Marías , nato il 20 settembre 1951, ha trascorso l'infanzia e la giovinezza nel quartiere di Chamberí di Madrid (dove ha scritto alcuni dei suoi romanzi, ndr ). Era figlio del filosofo Julián ...La Spagna piange Javier Marías, celebre scrittore divenuto famoso in tutto il mondo: muore a 70 anni per complicazioni da Covid.Una decisa avversione per i cattivi odori che, tuttavia, gli è costata decisamente cara: F. T., 35 anni, è stato infatti condannato a 8 mesi e a 160 euro di multa per aver tentato di rubare ...