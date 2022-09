Dal caldo estivo al fresco autunnale (Di domenica 11 settembre 2022) Come abbiamo già accennato nelle precedenti rubriche, l’arrivo in Europa dell’ex uragano “Danielle“, ora declassato a ciclone extratropicale (praticamente una depressione atlantica), favorirà una nuova espansione verso nord dell’anticiclone africano con intensa avvezione calda per le nostre regioni meridionali. Avvezione calda che inizierà a metà della prossima settimana (attorno a mercoledì 13 ) ma che Leggi su retemeteoamatori (Di domenica 11 settembre 2022) Come abbiamo già accennato nelle precedenti rubriche, l’arrivo in Europa dell’ex uragano “Danielle“, ora declassato a ciclone extratropicale (praticamente una depressione atlantica), favorirà una nuova espansione verso nord dell’anticiclone africano con intensa avvezione calda per le nostre regioni meridionali. Avvezione calda che inizierà a metà della prossima settimana (attorno a mercoledì 13 ) ma che

meteogiornaleit : Ribaltone Meteo dal caldo anomalo al freddo precoce autunnale, ecco quando - nuccia20 : Ma sta nevicando? Io sto boccheggiando dal caldo e li nevica!!!!! - ssun_floweer : @WSTDL91 amo giuro idem sono letteralmente schiattata dal caldo ma il mio volermi sbattere ed essere ammirata ha superato ciò - italialibpop : In un momento così caldo dal punto di vista politico e decisivo per il futuro del Paese, notizie come queste dovreb… - JunagarhMedia : RT @Kurosh_74: Dopo una stagione di scioglimento complessivamente quasi media, la Groenlandia ha osservato un significativo scioglimento da… -