Addio a Elisabetta II | morto un Regnante se ne fa un altro Sempre che vada tutto per il verso giusto

(Di domenica 11 settembre 2022) Nonostante la situazione internazionale stia degenerando giorno dopo giorno, la notizia che ha fatto fermare, simbolicamente e per un attimo, il mondo durante la settimana appena conclusa è stata la scomparsa di Sua Maestà “La Regina di InghilterraII”. Dopo aver regnato oltre settanta anni sulle popolazioni d’oltre manica e d’oltremare, Sua Maestà ha lasciato questo mondo e il trono vacante con discrezione, caratteristica congeniale al suo stile di vita. Solo martedì scorso aveva formalizzato l’incarico di primo ministro alla Signora Truss, che ha così occupato ufficialmente il posto lasciato libero dal dimissionario Johnson. CheII stesse particolarmente male lo si era capito dal fatto che fosse andata da lei la neo premier Truss a giurare fedeltà alla Corona fin nella sua residenza di campagna in Scozia. Ha fatto così ...

