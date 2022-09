11 settembre, 21 anni fa la tragedia che sconvolse il mondo (Di domenica 11 settembre 2022) Sono passati 21 anni da quell’11 settembre 2001 in cui il mondo si fermò mentre gli Usa veniva colpiti dall’orrore di sanguinosi attacchi terroristici contro le Torri gemelle e il Pentagono. Una ferita grave che scatenò una guerra in Afghanistan contro il regime talebano con lo strascico del successivo attacco americano contro l’Iraq. Conseguente gravi di un’operazione terroristica volta a colpire i simboli capitalistici occidentali in nome di una presunta guerra santa contro chi aveva attaccato l’Islam 11 settembre, quella drammatica mattina 11 settembre, fonte leccenews24.itErano le ore 8:46 del mattino quando un Boeing 767 del volo 11 American Airlines venne dirottato contro la torre nord del World Trade Center. Poco dopo alle 9:03 un altro Boeing 767, il volo 175 dell’American Airlines, si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 settembre 2022) Sono passati 21da quell’112001 in cui ilsi fermò mentre gli Usa veniva colpiti dall’orrore di sanguinosi attacchi terroristici contro le Torri gemelle e il Pentagono. Una ferita grave che scatenò una guerra in Afghanistan contro il regime talebano con lo strascico del successivo attacco americano contro l’Iraq. Conseguente gravi di un’operazione terroristica volta a colpire i simboli capitalistici occidentali in nome di una presunta guerra santa contro chi aveva attaccato l’Islam 11, quella drammatica mattina 11, fonte leccenews24.itErano le ore 8:46 del mattino quando un Boeing 767 del volo 11 American Airlines venne dirottato contro la torre nord del World Trade Center. Poco dopo alle 9:03 un altro Boeing 767, il volo 175 dell’American Airlines, si ...

