Vangelo di oggi 10 Settembre 2022 | Lc 6 | 43-49 | Video commento

CatholicTweet1 : RT @AleteiaIT: La pagina del Vangelo di oggi sembra volerci spingere a fare un grande esame di coscienza: propagandiamo il male? Sminuiamo… - AleteiaIT : La pagina del Vangelo di oggi sembra volerci spingere a fare un grande esame di coscienza: propagandiamo il male? S… - codeale : «...e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello» Forse avevo già fatto questo c… - cercoiltuovolto : don Luigi Maria Epicoco – Commento al Vangelo di oggi, 10 Settembre 2022 - CAvondet : No, oggi hanno il bastone di legno dipinto di bianco, e hanno i sensi rimasti attivi potenziati ?? Ciechi senza luce… -

... ma vuole condividere insieme alle sue sorelle il messaggio deltra la gente e con la gente. ma protesa verso l'. Ancora, aspetto nodale del racconto è il temperamento di Chiara: tiene ...Ma è un politico accorto, ildirebbe astuto come serpente e candido come colomba. Come ...che genere di politico è Sicuramente non un politico navigato e con esperienza. Posso solo dire ...ROMA (ITALPRESS) - Nell'anno in cui si festeggia il centenario di Pier Paolo Pasolini, il regista, poeta e artista friuliano, torna nel cuore ..."Chi fa il servizio più importante di testimonianza e di annuncio del Vangelo nella nostra Chiesa è colui che ha più fede in Gesù e più amore per lui e per la sua Chiesa e fa trasparire questa fede e ...