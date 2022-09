Ultime Notizie Roma del 10-09-2022 ore 08:10 (Di sabato 10 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nella devozione della regina Oggi prometto di servire la costituzione della nostra nazione finché sarò in vita nel Regno Unito e dovunque voi viviate sarò al vostro servizio con lealtà rispetto amore queste le parole di Carlo III nel suo primo discorso con cui si è rivolto Alla nazione un grave incidente ferroviario si è verificato in Croazia provocando vittime e feriti secondo quanto riportano i media locali un treno passeggeri un treno merci ieri sera intorno alle 21:30 si sono scontrati e 100 km da Zagabria vicino alla città di Norcia quasi ai confini con la Bosnia orrore nella cittadina di Elton il film Maryland della polizia intervenuta dopo una telefonata al numero delle emergenze ha trovato all’interno di un’abitazione 5 cadaveri tre bambini di 10 12 e 13 anni una ... Leggi su romadailynews (Di sabato 10 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nella devozione della regina Oggi prometto di servire la costituzione della nostra nazione finché sarò in vita nel Regno Unito e dovunque voi viviate sarò al vostro servizio con lealtà rispetto amore queste le parole di Carlo III nel suo primo discorso con cui si è rivolto Alla nazione un grave incidente ferroviario si è verificato in Croazia provocando vittime e feriti secondo quanto riportano i media locali un treno passeggeri un treno merci ieri sera intorno alle 21:30 si sono scontrati e 100 km da Zagabria vicino alla città di Norcia quasi ai confini con la Bosnia orrore nella cittadina di Elton il film Maryland della polizia intervenuta dopo una telefonata al numero delle emergenze ha trovato all’interno di un’abitazione 5 cadaveri tre bambini di 10 12 e 13 anni una ...

