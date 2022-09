Tár è il film con più Cate Blanchett di sempre, una Blanchett da doppia Coppa Volpi (Di sabato 10 settembre 2022) «Non ho scritto questo film con Cate Blanchett in mente, ho scritto questo film per Cate Blanchett. Senza di lei non sarebbe mai esistito». Il regista (e sceneggiatore) di Tár Todd Field ha raccontato così la premessa fondamentale che ha portato alla realizzazione del suo nuovo film, presentato in concorso al festival di Venezia. In effetti, Blanchett monopolizza lo schermo e non c’è praticamente una scena in cui non appaia. Così immensa da meritare la sua seconda Coppa Volpi alla migliore interpretazione femminile a 15 anni da quella per I'm not there. Il Tár del titolo è il cognome della protagonista, Lydia Tár, direttrice di orchestra con un curriculum eccezionale. ... Leggi su gqitalia (Di sabato 10 settembre 2022) «Non ho scritto questoconin mente, ho scritto questoper. Senza di lei non sarebbe mai esistito». Il regista (e sceneggiatore) di Tár Todd Field ha raccontato così la premessa fondamentale che ha portato alla realizzazione del suo nuovo, presentato in concorso al festival di Venezia. In effetti,monopolizza lo schermo e non c’è praticamente una scena in cui non appaia. Così immensa da meritare la sua secondaalla migliore interpretazione femminile a 15 anni da quella per I'm not there. Il Tár del titolo è il cognome della protagonista, Lydia Tár, direttrice di orchestra con un curriculum eccezionale. ...

