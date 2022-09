Spalletti: «Vittoria meritata, però i calciatori non si debbono accontentare. Raspadori eccezionale» (Di sabato 10 settembre 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro lo Spezia Primo tempo e secondo tempo «La sensazione è che per noi ci sono o parte fondamentali per l’alta classifica o partite assolutamente da vincere. Questa è una partita da vincere per l’alta classifica, poi è possibile che prenda una piega differenze per la qualità degli avversari o perché gli abbiamo concesso troppo. La partita complessivamente l’abbiamo fatta e l’abbiamo meritata dal punto di vista del gioco e della ricerca dei calciatori. È una partita difficile perché la giochi dopo il Liverpool, perché la giochi alle tre e con questo caldo» C’è stata più maturità «È sinonimo di qualità, pazienza e di essere convinti che prima o poi ce la facciamo, però non ce ne possiamo permettere ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 settembre 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro lo Spezia Primo tempo e secondo tempo «La sensazione è che per noi ci sono o parte fondamentali per l’alta classifica o partite assolutamente da vincere. Questa è una partita da vincere per l’alta classifica, poi è possibile che prenda una piega differenze per la qualità degli avversari o perché gli abbiamo concesso troppo. La partita complessivamente l’abbiamo fatta e l’abbiamodal punto di vista del gioco e della ricerca dei. È una partita difficile perché la giochi dopo il Liverpool, perché la giochi alle tre e con questo caldo» C’è stata più maturità «È sinonimo di qualità, pazienza e di essere convinti che prima o poi ce la facciamo,non ce ne possiamo permettere ...

