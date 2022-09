Simeone fa impazzire i tifosi: avete visto cosa ha fatto durante il riscaldamento? (Di sabato 10 settembre 2022) durante il riscaldamento pre partita nella sfida tra Napoli e Spezia l’attaccante del Napoli, Giovanni Simeone, si è reso protagonista di un gesto a sorpresa. Il Cholito infatti durante il riscaldamento, ha cantato insieme ai tifosi presenti allo stadio la famosa canzone “La Mano de Dios” che durante ogni partita viene fatta risuonare per tutto lo stadio in onore di Maradona. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images) Il nuovo attaccante argentino del Napoli, figlio del Cholo, arrivato quest’estate dall’Hellas Verona ha già inciso segnando contro il Liverpool alla sua prima presenza il Champions League lo scorso mercoledì. Simeone si è già fatto amare dai tifosi partenopei grazie all’attaccamento alla maglia che ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 10 settembre 2022)ilpre partita nella sfida tra Napoli e Spezia l’attaccante del Napoli, Giovanni, si è reso protagonista di un gesto a sorpresa. Il Cholito infattiil, ha cantato insieme aipresenti allo stadio la famosa canzone “La Mano de Dios” cheogni partita viene fatta risuonare per tutto lo stadio in onore di Maradona. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images) Il nuovo attaccante argentino del Napoli, figlio del Cholo, arrivato quest’estate dall’Hellas Verona ha già inciso segnando contro il Liverpool alla sua prima presenza il Champions League lo scorso mercoledì.si è giàamare daipartenopei grazie all’attaccamento alla maglia che ...

