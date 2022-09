Serie A: rigori a favore e contro, ecco la classifica (Di sabato 10 settembre 2022) La classifica dei rigori assegnati nel campionato di Serie A. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più rigori a favore, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di rigori a favore, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa la classifica dei penalty a sfavore, 13. I rigori A favore E contro 2021/2022 LA classifica DEI PALI E DELLE TRAVERSE GLI EPISODI VAR A ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Ladeiassegnati nel campionato diA. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa ladei penalty a s, 13. I2021/2022 LADEI PALI E DELLE TRAVERSE GLI EPISODI VAR A ...

paoloangeloRF : Arbitri, dietro le difficoltà le troppe modifiche regolamentari come il rigore facile: ora ce ne sono pochi - coppaska : @Totonno_Casillo @FrancescoRoma78 Ergo i 17 gol senza rigori lo scorso campionato sono frutto di una serie di botte di cxxo? - serieB123 : Arbitri, dietro le difficoltà le troppe modifiche regolamentari come il rigore facile: ora ce ne sono pochi… - ASgrulletti : Dopo l’episodio di Celik in Udinese - Roma non ho detto nulla perché col metro arbitrale che stiamo vedendo quei ri… - ManuelF74595905 : @felicissimasera Tamponi fasulli,record di rigori, due squadre in serie A, lotito senatore unico condannato di Calc… -