Sabatini su Paredes | E' il giocatore più verticale che abbia mai visto E' ideale per quel Gattopardo di Allegri Assomiglia a

ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, Sabatini: “Paredes è il centrocampista ideale per Allegri” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA https://t… - TuttoJuve24 : Juventus, Sabatini: “Paredes è il centrocampista ideale per Allegri” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - tuttosport : #Sabatini: “#Paredes è quello che serviva alla #Juve” ?? - Luxgraph : Sabatini: “Paredes è quello che serviva alla Juve” -

Walterlancia Leandro: 'Nessuno verticalizza come lui, può fare 10 gol'. Zhang incontra la banca Goldman Sachs e medita di vendere l'Inter dopo che il fondo Oaktree ha fatto sapere ...TORINO - Il primo italiano a puntare su Leandroè stato Walter. È il 2013 e il centrocampista argentino, ai tempi talento del Boca Juniors, fa spesso "compagnia" all'allora ds della Roma, abituato a trascorrere notti insonni per ...Dalla Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri ...Il centrocampista argentino ex Psg è una delle tante intuizioni realizzate dall’ex ds della Roma: “Leandro pensa come Allegri” ...