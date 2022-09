Ruud-Alcaraz, Finale US Open 2022: programma, orario, tv, streaming (Di sabato 10 settembre 2022) Vista la progressiva eliminazione di alcuni pezzi pregiati, era probabilmente la Finale che ci si attendeva per gli US Open 2022: nella giornata di domani, domenica 11 settembre, si sfideranno per la conquista del torneo statunitense Carlos Alcaraz e Casper Ruud. Il primo ha conquistato un posto per la sfida Finale ancora una volta al quinto set (come era accaduto con Jannik Sinner) ai danni dello statunitense, padrone di casa, Frances Tiafoe con il punteggio di 6-7 (6), 6-3, 6-1, 6-7 (5), 6-3. Poco prima, invece, il norvegese Casper Ruud ha avuto la meglio ai danni di Karen Khachanov senza particolari insidie, in quattro set, 7-6 (5), 6-2, 5-7, 6-2. I due sono pronti per il match decisivo, che metterà in palio inoltre il primo posto nella classifica ATP. US ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Vista la progressiva eliminazione di alcuni pezzi pregiati, era probabilmente lache ci si attendeva per gli US: nella giornata di domani, domenica 11 settembre, si sfideranno per la conquista del torneo statunitense Carlose Casper. Il primo ha conquistato un posto per la sfidaancora una volta al quinto set (come era accaduto con Jannik Sinner) ai danni dello statunitense, padrone di casa, Frances Tiafoe con il punteggio di 6-7 (6), 6-3, 6-1, 6-7 (5), 6-3. Poco prima, invece, il norvegese Casperha avuto la meglio ai danni di Karen Khachanov senza particolari insidie, in quattro set, 7-6 (5), 6-2, 5-7, 6-2. I due sono pronti per il match decisivo, che metterà in palio inoltre il primo posto nella classifica ATP. US ...

FiorinoLuca : Casper #Ruud supera Karen Khachanov in quattro set e raggiunge la 2ª finale Slam della carriera (RG 2022). Il norv… - FiorinoLuca : Con questo risultato, abbiamo già un verdetto: Rafa Nadal non tornerà in vetta al ranking ATP e lunedì avremo un nu… - WeAreTennisITA : C'È ANCHE JANNIK AI QUARTI ?? Sinner batte Ivashka per 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3 e raggiunge gli ultimi ?? agli #USOpen, o… - alessio_morra : Alla fine gli #USOpen hanno trovato una quadratura. #Ruud e #Alcaraz diventeranno numero 2 e numero 1, si sfiderann… - GFubi : Effettivamente solo meritata la vittoria di uno slam per uno tra Ruud e Alcaraz, vista la stagione che hanno fatto. -