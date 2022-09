Risulta in manutenzione PlayStation Network oggi 10 settembre

Leggi su optimagazine

(Di sabato 10 settembre 2022) Ci sono diversi utenti che questa mattina segnalano disagi con l’utilizzo di. Nonostante la propria console risulti correttamente collegata alla rete domestica, oltre ad un abbonamento rinnovato ed attivo, in tanti stanno facendo fatica a collegarsi ai server messi a disposizione da Sony per chi ama giocare online. Come abbiamo avuto modo di riscontrare in passato sul nostro magazine, quando ci siamo ritrovati al cospetto di situazioni simili, è opportuno far presente a tutti che non si tratti di un qualcosa fuori controllo per i tecnici. Tutti i riscontri del caso sullain corso questo sabato in Italia Come avviene spesso e volentieri in queste circostanze, infatti, la...