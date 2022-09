Repubblica: l’Inter cerca sponsor per la maglia, Digitalbits continua a non pagare (Di sabato 10 settembre 2022) Repubblica scrive dell’Inter e delle voci sulla cessione decisa da Zhang. “Per l’Inter si segnalano turbolenze anche sul fronte societario, con studi legali milanesi che propongono ai fondi d’investimento loro clienti di tentare l’acquisto del club a un miliardo (debiti compresi) nella speranza di fare da intermediari se l’affare andasse in porto. Un’attività fuori dal controllo dell’advisor Goldman Sachs”. Il club nerazzurro cerca anche un nuovo sponsor. “Sul fronte sponsor, si lavora per raddoppiare le entrate da Nike, che però non starebbe fornendo abbastanza maglie ufficiali per soddisfare la domanda: la seconda divisa non è acquistabile e la presentazione della terza slitta. Attivata la ricca collaborazione con Konami, i dirigenti nerazzurri stanno per chiudere il contratto con un ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 settembre 2022)scrive dele delle voci sulla cessione decisa da Zhang. “Persi segnalano turbolenze anche sul fronte societario, con studi legali milanesi che propongono ai fondi d’investimento loro clienti di tentare l’acquisto del club a un miliardo (debiti compresi) nella speranza di fare da intermediari se l’affare andasse in porto. Un’attività fuori dal controllo dell’advisor Goldman Sachs”. Il club nerazzurroanche un nuovo. “Sul fronte, si lavora per raddoppiare le entrate da Nike, che però non starebbe fornendo abbastanza maglie ufficiali per soddisfare la domanda: la seconda divisa non è acquistabile e la presentazione della terza slitta. Attivata la ricca collaborazione con Konami, i dirigenti nerazzurri stanno per chiudere il contratto con un ...

