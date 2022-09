Regina Elisabetta: nuvola con la sua sagoma appare in cielo dopo la sua morte (Di sabato 10 settembre 2022) Una foto davvero impressionante è diventata virale sul web poco dopo la morte della Regina Elisabetta . A un'ora dall'annuncio della scomparsa della sovrana, una cittadina inglese ha condiviso sui ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 settembre 2022) Una foto davvero impressionante è diventata virale sul web pocoladella. A un'ora dall'annuncio della scomparsa della sovrana, una cittadina inglese ha condiviso sui ...

Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Quirinale : La Regina #Elisabetta II ha ispirato con saggezza e con l’esempio intere generazioni di cittadini del mondo. La Rep… - V_Mazzotta : Secondo voi è normale tutto sto can can per la morte della Regina Elisabetta? È morta una donna che per sangue blu… - Rosy46044624 : RT @Happy4Trigger: La sobria, commossa, reazione della TV argentina alla notizia della morte della Regina Elisabetta. -