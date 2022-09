Potter al Chelsea, c'è un retroscena (Di sabato 10 settembre 2022) Secondo The Athletic il Manchester United in estate ha pensato a Graham Potter del Brighton, diventato nei giorni scorsi il nuovo allenatore... Leggi su calciomercato (Di sabato 10 settembre 2022) Secondo The Athletic il Manchester United in estate ha pensato a Grahamdel Brighton, diventato nei giorni scorsi il nuovo allenatore...

DiMarzio : .@ChelseaFC: ufficiale la nomina di #Potter come nuovo allenatore #PremierLeague - DiMarzio : .@premierleague | Il @ChelseaFC ha raggiunto l’accordo verbale con #Potter - DiMarzio : #Chelsea, #Potter in pole position per il dopo #Tuchel. Il #Brighton acconsente all'incontro #PremierLeague - sportli26181512 : Potter al Chelsea, c'è un retroscena: Secondo The Athletic il Manchester United in estate ha pensato a Graham Potte… - sportli26181512 : Anche Lallana alla guida del Brighton: tutti gli altri allenatori-giocatori nella storia: Dopo l'addio di Graham Po… -