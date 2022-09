Ospedale Ingrassia | da unico donatore prelevati cuore | reni e cornee 

(Di sabato 10 settembre 2022) PALERMO – Prelievo multiorgano da unall’di Palermo. Dopo la comunicazione alla Direzione sanitaria da parte del Coordinatore Locale Prelievi d’Organo dell’Asp di Palermo, Calogero Bellia, è stato convocato il collegio medico costituito da Maria Russo della direzione sanitaria, Mario Milia, anestesista rianimatore, e dal neurologo, esperto in elettroencefalografia, Luca Maria Vicari con la collaborazione del Tecnico, Barbara Rizzo. Dopo il periodo di osservazione obbligatorio per legge da parte del collegio medico, grazie alla collaborazione della psicologa, Marcella Mugnos, e all’apporto umano e religioso di Don Gioacchino Capizzi, cappellano dell’, è stato acquisito il consenso dei familiari del. L’equipe di sala operatoria del personale dell’ISMETT ...

himeralive : Asp Palermo: prelievo multiorgano all'ospedale Ingrassia di Palermo, donati cuore, reni e cornee #AspPalermo… - himeralive : Prelievo multiorgano all’Ospedale Ingrassia di Palermo. Dopo la comunicazione alla Direzione sanitaria da parte del… - palermo24h : PRELIEVO MULTIORGANO ALL’OSPEDALE INGRASSIA. DONATI CUORE, RENI E CORNEE – Il Settimanale di… - PalermoToday : Prelievo multiorgano all'Ingrassia: donati cuore, reni e cornee per salvare altre vite - QdSit : Prelievo multiorgano da un donatore all’Ospedale Ingrassia di Palermo. Dopo la comunicazione alla Direzione sanitar… -

PalermoToday

Il primario dell'UOC di Cardiologia dell', Sergio Fasullo, ha effettuato 47 visite con ecocardiografia che hanno consentito di diagnosticare anche un prolasso mitralico con ...Prelievo multiorgano da un donatore all 'di Palermo. Dopo la comunicazione alla Direzione sanitaria da parte del Coordinatore Locale Prelievi d'Organo dell'Asp di Palermo, Calogero Bellia , è stato convocato il collegio ... Prelievo multiorgano all'Ingrassia: donati cuore, reni e cornee per salvare altre vite Settimana della Salute a Linosa, oltre 600 le visite mediche effettuate. L'iniziativa dell'Asp di Palermo e amministrazione comunale.Di cuore, entrambi i reni e cornee. "Ai familiari del donatore- scrive l'Asp di Palermo. va il sentito ringraziamento per il grande gesto di amore verso il prossimo".