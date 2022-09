Napoli, Juan Jesus: “Lo Spezia ha scelto di non giocare, non è uno spettacolo” (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – “Tre punti importanti, il gol alla fine, abbiamo portato 3 punti importantissimi. Ora due giorni per recuperare, per preparare al meglio la Champions League”. Juan Jesus, a DAZN, parla così dopo Napoli-Spezia. “Recuperare è più facile, sempre. L’anno scorso avevamo perso questa partita. Vincere oggi dà un segnale al campionato, al gruppo di questa stagione. Possiamo fare di più, al nostro livello. Anche 2, 3 gol. La qualità è superiore a quanto dimostrato”. Gioco Spezia: “C’è chi sceglie di giocare così, con paura di uscire. Con il Liverpool abbiamo sfruttato gli spazi. Se vogliono giocare in contropiede, scelgono loro. Ma non è bello per il calcio, per il divertimento, per i tifosi. Dobbiamo sfruttare le ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Tre punti importanti, il gol alla fine, abbiamo portato 3 punti importantissimi. Ora due giorni per recuperare, per preparare al meglio la Champions League”., a DAZN, parla così dopo. “Recuperare è più facile, sempre. L’anno scorso avevamo perso questa partita. Vincere oggi dà un segnale al campionato, al gruppo di questa stagione. Possiamo fare di più, al nostro livello. Anche 2, 3 gol. La qualità è superiore a quanto dimostrato”. Gioco: “C’è chi sceglie dicosì, con paura di uscire. Con il Liverpool abbiamo sfruttato gli spazi. Se voglionoin contropiede, scelgono loro. Ma non è bello per il calcio, per il divertimento, per i tifosi. Dobbiamo sfruttare le ...

ErmestsR : ERNESTOPAGELLE Napoli 1-0 merda: ?? 6 Gesù 7 Rak????6,5 Dilorenzo 5 Maestro 5 ?????????????? 4 AngUills 6 Kvaraoo 6,5 Polic… - Dario_Paparo : Pagelle Meret: 7, bella parata Gdl: 6, niente di che Rrhamani: 6, niente di che Juan Jesus: 6,5 difende bene, come… - ElTrattore : Su questo social i pompini alla rosa del Napoli. Se Inzaghi avesse in rosa gente Mario Rui e Juan Jesus altro che m… - fedecaccy : Qualcuno dica a quello di Dazn che l’allenatore di quel Napoli-Spezia dell’anno scorso dove lo Spezia vinse per un… - Peppemor85 : Dunque dopo appena 6 partite stagionali i giocatori del Napoli sono stanchi (ah ma Di Lorenzo no), le riserve natur… -