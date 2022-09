Morte Regina Elisabetta | svelate le vere cause

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 10 settembre 2022) Non è morta per la malattia, né per la vecchiaia: stando a quanto si apprende oggi da fonti ufficiali, ledelladellasono le complicazioni e i danni riportati per via di una caduta accidentale domestica che è stata fatale per l’anziana sovrana del Regno Unito. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, il tweet di Gassmann solleva un mare di polemiche, il tweet di Gassmann solleva un mare di polemiche Tra le varie voci levatesi in occasione delladella sovrana, anche quella di Alessandro Gassman, che ha fatto arrabbiare ...