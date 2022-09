Milan, Pioli: 'Rosso a Leao? Troppi fischi e giallo ogni volta che il difensore si butta a terra. Col Napoli out anche Rebic' (Di sabato 10 settembre 2022) Il Milan vince di carattere e in inferiorità numerica in casa della Sampdoria, al termine dell'incontro il tecnico Rossonero Stefano... Leggi su calciomercato (Di sabato 10 settembre 2022) Ilvince di carattere e in inferiorità numerica in casa della Sampdoria, al termine dell'incontro il tecniconero Stefano...

DAZN_IT : Le prime parole rossonere di #Thiaw ???? Cosa può dare al Milan di Pioli? #Kickoff - PBPcalcio : Un plauso alla lettura del match con la squadra in 10 da parte di #Pioli. Passaggio a 3 e libertà maggiore sulle c… - lucabianchin7 : Le scelte di Pioli verso #SampdoriaMilan. ??Kjaer titolare in difesa ??Pobega titolare in mezzo ??Origi probabile… - 1974fp : @capuanogio @capuanogio al tuo amico Pioli non dici nulla che è patetico, la domenica prima si lamenta delle perdit… - PianetaMilan : #SampdoriaMilan 1-2, #Pioli a @SkySport: 'Vittoria sofferta e voluta. Su @RafaeLeao7 ...' - #SampMilan @acmilan… -