Juve, niente Salernitana per Locatelli: affaticamento

Massimiliano Allegri in conferenza stampa conferma l'assenza di Manuel Locatelli contro la Salernitana per affaticamento

Durante la sua conferenza stampa in vista della sfida contro la Salernitana, Massimiliano Allegri ha parlato dell'assenza di Locatelli. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE – «Locatelli ha un piccolo affaticamento e domani non sarà a disposizione. Ieri mattina si è fermato durante l'allenamento, domani non posso rischiarlo e vedremo di valutarlo nei prossimi giorni.».

