Isi e Trejo condannano Gattuso Bene il Siviglia | per Lamela gol ed espulsione

MADRID (Spagna) - La 5ª giornata di Liga si apre con il Valencia di Gattuso che cade 2 - 1 a Vallecas contro i padroni di casa del Rayo .porta in vantaggio i biancorossi al 5' del primo tempo e raddoppiano al 52' con un goffo autogol di Nico. La rete di Diakhaby al 94' rende incandescente il finale di gara e meno amaro il passivo ...Xavi RAYO VALLECANO (4 - 2 - 3 - 1): Diego López; Balliu, Lejeune, Catena, Fran García; Comesaña, Valentín;Palazón,, Álvaro García; Falcão. All. Iraola Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN ... Liga, Isi e Trejo condannano Gattuso: Rayo batte Valencia 2-1 Isi e Trejo condannano l'ex allenatore di Milan e Napoli al terzo ko in cinque partite: non basta il gol di Diakhaby nel recupero ...Terza sconfitta in cinque partite per l'ex allenatore di Napoli e Milan, al quale non basta il gol nel finale di Diahkaby. Debutto amaro per l'ex Roma Kluivert ...