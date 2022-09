Inter, Inzaghi: «Vittoria da squadra, combattere così mi fa molto piacere» (Di sabato 10 settembre 2022) Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato dopo la Vittoria all’ultimo minuto ottenuta contro il Torino L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato nel post partita ai microfoni di DAZN. PARTITA – “Una Vittoria importantissima, voluta, da squadra. Contro un avversario forte che sappiamo essere difficile da affrontare, abbiamo sofferto tutti insieme, chi ha giocato, chi è entrato. Una Vittoria voluta dal gruppo, abbiamo combattuto dall’inizio alla fine, una partita molto importante da vincere coi nostri tifosi che ci hanno supportato”. ESULTANZA – “Volevo la Vittoria, sappiamo che siamo l’Inter e abbiamo l’obbligo di vincere sempre. Il Bayern come intensità penso sia la migliore ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) Simone, allenatore dell’, ha parlato dopo laall’ultimo minuto ottenuta contro il Torino L’allenatore dell’Simoneha parlato nel post partita ai microfoni di DAZN. PARTITA – “Unaimportantissima, voluta, da. Contro un avversario forte che sappiamo essere difficile da affrontare, abbiamo sofferto tutti insieme, chi ha giocato, chi è entrato. Unavoluta dal gruppo, abbiamo combattuto dall’inizio alla fine, una partitaimportante da vincere coi nostri tifosi che ci hanno supportato”. ESULTANZA – “Volevo la, sappiamo che siamo l’e abbiamo l’obbligo di vincere sempre. Il Bayern come intensità penso sia la migliore ...

gippu1 : Per la prima volta in campionato nella gestione Simone Inzaghi, l'Inter non ha mai calciato in porta nel primo tempo #InterTorino - FBiasin : “Se ci fosse #Conte…”. -Conte non è all’#Inter perché ha legittimamente scelto di lasciare la nave. -Il suo addio… - Inter : ?? A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 22… - glooit : Inter: Inzaghi, grande vittoria da squadra leggi su Gloo - tuttointer24 : Inter, Zenga sicuro: “Handanovic ha dimostrato di essere ancora il titolare” ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala -