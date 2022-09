Il Papa ai catechisti | “La catechesi non può essere come un’ora di scuola | ma un’esperienza viva di fede”

imusumarra : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco invita i #catechisti a “trovare le modalità migliori perché la comunicazione della fede sia adeguata all… - ManolitoSchutz2 : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco invita i #catechisti a “trovare le modalità migliori perché la comunicazione della fede sia adeguata all… - l_ape_rosa : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco invita i #catechisti a “trovare le modalità migliori perché la comunicazione della fede sia adeguata all… - vaticannews_it : #PapaFrancesco invita i #catechisti a “trovare le modalità migliori perché la comunicazione della fede sia adeguata… - acistampa : Discorso ai catechisti ?? -

Questa mattina, in Vaticano, il Santo Padre Francesco riceve in Udienza i Partecipanti al Congresso Internazionale dei. Pubblichiamo di seguito il discorso che ilrivolge ai presenti nel corso dell'incontro: Discorso del Santo Padre Carie care catechiste, buongiorno! È per me un motivo di ...Ilparla aidi tutto il mondo L'appuntamento del mercoledì Vocazione che riguarda tutti i credenti, inclusi vescovi, sacerdoti, consacrati, "perché il Signore ci chiama tutti a far ... Il Papa ai catechisti: non fate lezioni di scuola, trasmettete la fede viva “Il Signore ci chiama tutti a far risuonare il suo Vangelo nel cuore di ogni persona”, ha detto il Papa ricevendo oggi in udienza in Vaticano i partecipanti al Congresso internazionale dei catechisti.“ Vi prego: non stancatevi mai di essere catechisti. Non di “fare la lezione” di catechesi. La catechesi non può essere come un’ora di scuola, ma è un’esperienza viva della fede che ognuno di noi sent ...