Il Napoli piega lo Spezia con Raspadori sul filo di lana | gol a due minuti dalla fine

Fiorentinanews : Raspadori piega lo Spezia e regala i 3 punti al Napoli: Spalletti espulso nei minuti di recupero Guarda la NUOVA CL… - LaStampa : Il Napoli piega lo Spezia a fatica, decide Raspadori nel finale - sportli26181512 : Raspadori all’ultimo respiro: il Napoli soffre, ma piega lo Spezia: Raspadori all’ultimo respiro: il Napoli soffre,… - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: #Napoli-Spezia 1-0: #Raspadori all’ultimo respiro: il Napoli soffre ma piega lo Spezia -

La ripresa Nel secondo tempo ilè in evidente calo sul piano atletico, probabilmente risentendo delle fatiche di metà settimana. Lo Spezia guadagna campo, pur non rinunciando mai a una ...batte Spezia 1 - 0 (0 - 0) in uno degli anticipi della 6/a giornata del campionato di serie A. decide Raspadori al '89.I liguri fanno le barricate, puntando esclusivamente a non perdere. Però, nel finale, Lozano piazza un passaggio rasoterra da destra che arriva dalla parte opposta fino a Raspadori che insacca con rap ...Dopo la goleada al Liverpool, gli azzurri di Spalletti piegano i liguri nel finale NAPOLI (ITALPRESS) - Dopo la vittoria sul Liverpool, il ...