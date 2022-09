(Di sabato 10 settembre 2022) Alcunifanno le fusa, mentre altri non sono capaci. Gli servono per esprimere gioia, ma forse anche disagio. Dopo anni di ricerche, gli studiosi non hanno ancora capito appieno il significato di questa espressione sonora felina. Leggi

JacquelynLemke2 : Il linguaggio segreto di Dante e dei fedeli d’amore (Italian Edition) [ELPKTY3] - settembrini61 : Il linguaggio d’amore che solo i gatti capiscono - SettiRoberto : RT @nausica_77: Il linguaggio d’amore che solo i gatti capiscono - Katherine J. Wu - Internazionale - nausica_77 : Il linguaggio d’amore che solo i gatti capiscono - Katherine J. Wu - Internazionale - pradenzo : ceh l’unica spiegazione è che facciano buon sesso e quello sia il loro linguaggio d’amore?? -

... fortemente debitore delpoetico di Baudelaire e ...per una notte e addio all'alba. Ma anche della possibilità che ... con un dono in più: "Essere nato con il dono di una voce'oro". O ...Il veronon scuoce mai è lo slogan stampato sulle shirt delle ...alla loro città tutto l'anno - dichiara il Sindaco Aniello'... La pasta è ununiversale per tutti non solo perché è ...