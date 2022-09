Gotti: «Abbiamo avuto poco recupero, ci hanno dileggiati e ho perso le staffe» (Di sabato 10 settembre 2022) Nel post partita di Napoli-Spezia, l’allenatore dello Spezia, Luca Gotti, ha parlato in conferenza stampa. “Non esiste la partita perfetta. Abbiamo sbagliato troppo nella prima mezz’ora, concedendo troppo al Napoli. Nel secondo tempo siamo migliorati e Abbiamo tenuto il campo in maniera pregevole. Ci sono state tre o quattro azioni che potevamo sfruttare meglio, la grande qualità del Napoli ti impegna tanto nella fase difensiva e puoi perdere lucidità”. Cosa è successo nel finale con Spalletti? “Nel finale c’è stato un parapiglia su particolari insignificanti: il quarto uomo ha dato sei minuti di recupero, il Napoli ha segnato all’88 e dopo tre minuti Abbiamo ricominciato il gioco, poi Abbiamo giocato cinque minuti ed è difficile da capire. Non vale nulla, ma in quel momento lì ti ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 settembre 2022) Nel post partita di Napoli-Spezia, l’allenatore dello Spezia, Luca, ha parlato in conferenza stampa. “Non esiste la partita perfetta.sbagliato troppo nella prima mezz’ora, concedendo troppo al Napoli. Nel secondo tempo siamo migliorati etenuto il campo in maniera pregevole. Ci sono state tre o quattro azioni che potevamo sfruttare meglio, la grande qualità del Napoli ti impegna tanto nella fase difensiva e puoi perdere lucidità”. Cosa è successo nel finale con Spalletti? “Nel finale c’è stato un parapiglia su particolari insignificanti: il quarto uomo ha dato sei minuti di, il Napoli ha segnato all’88 e dopo tre minutiricominciato il gioco, poigiocato cinque minuti ed è difficile da capire. Non vale nulla, ma in quel momento lì ti ...

