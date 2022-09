Dl aiuti bis, Conte: M5s lo vota comunque, non esiste veto (Di sabato 10 settembre 2022) "M5s non ha posto alcun veto: noi voteremo lo stesso il decreto aiuti", anche se non sarà approvato il suo emendamento sul superbonus. Lo ha precisato il presidente M5s Giuseppe Conte, incontrando la ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 settembre 2022) "M5s non ha posto alcun: noi voteremo lo stesso il decreto", anche se non sarà approvato il suo emendamento sul superbonus. Lo ha precisato il presidente M5s Giuseppe, incontrando la ...

CarloCalenda : Mentre le imprese chiudono e le famiglie soffrono per il caro energia @GiuseppeConteIT e i 5S stanno bloccando il D… - LaVeritaWeb : Nell’Aiuti bis Mef e ministero della Salute chiedono di estendere il «payback» a chi produce dispositivi medici. Pe… - TeresaBellanova : La discussione in Senato sul DL Aiuti bis slitta a martedì per l'ostruzionismo dei 5 Stelle. Noi in Aula per metter… - marisaconca : RT @venis_77: Dei 17 miliardi previsti nel DL Aiuti Bis, solo 8 andranno alle mancette previste dal medesimo decreto. Si parla di una media… - titzbiltz : RT @sergioalesi: il #M5S fa saltare l'approvazione del Decreto Aiuti bis, che stanzia circa 17 miliardi di Euro per fronteggiare la crisi e… -