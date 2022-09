Diretta Sampdoria - Milan 1 - 2: Giroud dal dischetto non sbaglia (Di sabato 10 settembre 2022) Doveva giocare Origi, invece s'è fatto male. Pioli quindi per il post derby è 'costretto' a mandare in campo di nuovo Giroud dall'inizio. I rossoneri, contro una Samp assetata di punti, cercano il ... Leggi su leggo (Di sabato 10 settembre 2022) Doveva giocare Origi, invece s'è fatto male. Pioli quindi per il post derby è 'costretto' a mandare in campo di nuovodall'inizio. I rossoneri, contro una Samp assetata di punti, cercano il ...

DonnaPiuFirenze : E andiamooo?????? - Guidolino8 : Vittoria nel complesso meritata per il Milan che doveva stare già sopra di 2 a fine primo tempo Leao ingenuo, ma e… - zazoomblog : Diretta Sampdoria - Milan 0 - 1: doppia ammonizione espulso Leao - #Diretta #Sampdoria #Milan #doppia - milansette : Sampdoria-Milan 1-2, il risultato in diretta LIVE #acmilan #rossoneri - milansette : Sampdoria-Milan 1-2, il risultato in diretta LIVE -