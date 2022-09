Detrazione Mutuo cointestato: cos’è e come funziona (Di sabato 10 settembre 2022) In caso di un Mutuo ipotecario contratto per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale se si verificano le condizioni indicate nell’articolo 15 al comma 1 lettera b del Tiur è prevista una Detrazione dall’Irpef del 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori. La Detrazione va calcolata su un importo massimo di 4.000 euro. Leggi anche: Bonus Casa under 36: come funzionano le agevolazioni e come usare il credito d’imposta Mutuo cointestato: cosa succede Qualora il Mutuo fosse cointestato, allora il limite massimo di interessi ammessi alla Detrazione deve essere ripartito tra tutti i mutuatari in parti uguali o comunque in base alle diverse percentuali ricavabili dallo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 settembre 2022) In caso di unipotecario contratto per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale se si verificano le condizioni indicate nell’articolo 15 al comma 1 lettera b del Tiur è prevista unadall’Irpef del 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori. Lava calcolata su un importo massimo di 4.000 euro. Leggi anche: Bonus Casa under 36:no le agevolazioni eusare il credito d’imposta: cosa succede Qualora ilfosse, allora il limite massimo di interessi ammessi alladeve essere ripartito tra tutti i mutuatari in parti uguali o comunque in base alle diverse percentuali ricavabili dallo ...

