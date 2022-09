Dati degli italiani a ruba sul Dark Web | pare che la richiesta sia in continuo aumento

Leggi su computermagazine

(Di sabato 10 settembre 2022) Lo studio, effettuato dall’Agenzia Swascan rileva come all’interno delweb stiano attualmente aumentando le richieste di ricerche attraverso la parola chiave “Italy”: il che significa che il cybercrime ha un occhio di riguardo proprio nei confronti del Bel Paese. Dobbiamo considerare lo Stivale sotto attacco? Secondo l’agenzia Swascan, ilWeb ad Agosto ha attenzionato l’Italia e le sue infrastrutture informatiche con vigore – ComputerMagazine.itNel mese di Agosto scorso, Breached.to e XSS – due dei forum più popolari delweb e più utilizzati dai cybercriminali – hanno registrato un elevatissimo picco nelle ricerche a parola chiave “Italy”. Lo ha rilevato l’agenzia per le investigazioni contro il crimine informatico Swascan, portando in luce un attenzionamento del nostro Paese in termini di servizi e di ...