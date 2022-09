Com'è Bones and All, il film Leone d'argento per la regia che riunisce Luca Guadagnino e Timothée Chalamet (Di sabato 10 settembre 2022) Anni Ottanta, Maren è una studentessa delle superiori dall’apparenza timida, con un padre severo che le concede poche libertà. Da poco è arrivata in città e fa fatica ad ambientarsi nella nuova scuola. Fortuna che una delle altre studentesse l’ha presa in simpatia: “Questa notte vieni a stare da me con le mie amiche”, le dice. “Mio padre non me lo permetterebbe”, le risponde Maren. “E tu fai finta di andare a dormire e poi sguscia fuori”. -Attenzione, (per chi non abbia l'omonimo libro) seguono alcuni spoiler sulla trama del film - Comincia così , nel più “normale” dei modi, Bones and All, il nuovo film di Luca Guadagnino presentato a Venezia 79 che ha vinto il Leone d'argento alla regia e il premio Mastroianni al migliore talento emergente. Ma tutto cambia in un ... Leggi su gqitalia (Di sabato 10 settembre 2022) Anni Ottanta, Maren è una studentessa delle superiori dall’apparenza timida, con un padre severo che le concede poche libertà. Da poco è arrivata in città e fa fatica ad ambientarsi nella nuova scuola. Fortuna che una delle altre studentesse l’ha presa in simpatia: “Questa notte vieni a stare da me con le mie amiche”, le dice. “Mio padre non me lo permetterebbe”, le risponde Maren. “E tu fai finta di andare a dormire e poi sguscia fuori”. -Attenzione, (per chi non abbia l'omonimo libro) seguono alcuni spoiler sulla trama del- Comincia così , nel più “normale” dei modi, Bones and All, il nuovodipresentato a Venezia 79 che ha vinto ild'allae il premio Mastroianni al migliore talento emergente. Ma tutto cambia in un ...

L'Italia c'è, Guadagnino nella notte dei Leoni VENEZIA, 10 SET Nel verdetto di Venezia 79, a poche ore dalla cerimonia di chiusura in Sala Grande, l'Italia c'è. Secondo le ultime voci raccolte dall'ANSA, Luca Guadagnino regista di BONES AND ALL sta tornando. Come da qualche anno ai cineasti 'richiamati' non viene detto per quale premio, sia per evitare ... Chalamet e gli altri: le pagelle ai divi di Venezia 79 Com è andata Dopo due anni di pandemia , è ufficiale: le star ... Bones and All , in cui interpreta un giovane cannibale che però ...