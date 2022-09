Classifica Fimi | Giovani Wannabe è ancora prima nei singoli | tallonata da Extasi di Fred De Palma Lazza in testa negli album

(Di sabato 10 settembre 2022)de- Instagram Per la seconda settimana consecutiva èdei Pinguini Tattici Nucleari a primeggiare nelladella settimana dal 2 all’8 settembre 2022., dopo il leggero calo della scorsa settimana, si impone invece nuovamentecon Sirio. Vediamo insieme tutte le posizioni. Nella chartci sono stati tanti stravolgimenti. Dopo i Pinguini Tattici Nucleari, in seconda posizione c’ède, che ha guadagnato quattro posti con la sua. Terzo posto, invece, per S!r! di Tha Supreme,e Sfera Ebbasta (+2). Caramello di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo resta stabile ...

magnificdifetto : RT @itparade_: “Bellissima” di @naliofficial debutta alla #58 nella classifica settimanale singoli. (@fimi_it) - lauref_ : RT @itparade_: “Il giorno in cui ho smesso di pensare” di @IRAMAPLUME sale alla #2 (+1) nella classifica settimanale album. (@fimi_it) - elhaidanali : RT @itparade_: “Bellissima” di @naliofficial debutta alla #58 nella classifica settimanale singoli. (@fimi_it) - emmamusatstan : RT @itparade_: “Il giorno in cui ho smesso di pensare” di @IRAMAPLUME sale alla #2 (+1) nella classifica settimanale album. (@fimi_it) - Beduino_34_56 : RT @makakog: “Bellissima” di Annalisa debutta alla posizione #58 della classifica dei singoli FIMI. -

Album più venduti: Lazza al primo posto Ladegli album più venduti della settimana dal 2 all'8 settembre 2022 segna il ritorno in vetta di Lazza . Il dominio del ...LAZZA, dopo una settimana, torna alla numero uno delladegli album italiana Top Of The Music di- Gfk con il suo SIRIO. La numero uno della scorsa settimana MUSE con il loro nuovo album WILL OF THE PEOPLE precipita alla numero diciassette. ...La FIMI ha reso nota la classifica degli Album e Singoli più venduti della settimana dal 2 all’8 settembre 2022. L’effetto Muse dura quanto un gatto in tangenziale visto che al primo posto risale ...Per la seconda settimana consecutiva è Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari a primeggiare nella Classifica FIMI della settimana dal 2 all’8 settembre 2022. Negli album, dopo il leggero calo d ...