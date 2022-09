Calcio | Serie A 2022-2023 | Napoli-Spezia 1-0 Partenopei soli in vetta

Leggi su oasport

(Di sabato 10 settembre 2022) Il gol di Raspadori all’89’ spinge idain testa alla classifica con 14 punti: ilvince in casa contro loper 1-0 nell’anticipo pomeridiano del sabato della sesta giornata della: i liguri, invece, restano fermi a quota 5 al 13° posto assieme al Verona. Nel primo tempo al 15? Kvaratskhelia chiama subito al grande intervento Dragowski, il quale si ripete sullo stesso calciatore al 23?, mentre losi rende pericoloso solo al 41? con Gyasi che costringe Meret a rifugiarsi in angolo. Si va così al riposo sullo 0-0. Nella ripresa Dragowski dice di no al 46? ad Anguissa ed al 60? a Zielinski, ma dopo un’occasione sciupata da Lozano al minuto 86 ecco che all’89’ Gianluca Gaetano, da poco entrato, pesca ...