Avvisate la sinistra | la regina Elisabetta era sovranista

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 10 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/As-Np-1-4.mp4 Ovviamente sovrana, quindi ovviamente monarchica e per di più antieuropeista: qualcuno avvisi lache, in altre parole, laera una. A leggere i giornaloni di ieri c’è da uscirne pazzi: paginate e paginate per dire quanto anche a noi mancherà una come la sovranae subito dopo paginate per metterci in guardia del possibile arrivo di sovranisti al governo dell’Italia. Insomma, la donna che, pur non dicendo una sola parola, ha condotto per mano il Regno Unito fuori dai confini della comunità europea manco fosse Matteo Salvini. Una che solo a nominarle l’apparato di Bruxelles con le sue arroganze il suo impicciarsi degli affari nazionali le veniva l’orticaria che neppure a Giorgia ...