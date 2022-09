Alessia Pifferi in carcere: "La bambina mi manca da morire” (Di sabato 10 settembre 2022) La registrazione di una telefonata di Alessia Pifferi mostrerebbe il suo pentimento: ecco cos'ha detto al suo legale Luca D'Auria Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 settembre 2022) La registrazione di una telefonata dimostrerebbe il suo pentimento: ecco cos'ha detto al suo legale Luca D'Auria

Stefania_1972 : Non ho parole, solo insulti. In carcere per aver lasciato morire la figlia, ad Alessia Pifferi profumi e regali: “… - MarioSpaccini : C’è ancora un po’ di umanità - infoitinterno : Ad Alessia Pifferi in carcere per aver lasciato morire la figlia Diana profumi, regali e soldi da tante donne: 'E'… - infoitinterno : I regali e i soldi per Alessia Pifferi, in carcere per l’omicidio di sua figlia Diana - infoitinterno : Profumi, soldi e creme, Alessia Pifferi riceve regali da donne che la vogliono aiutare -