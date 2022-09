Uomini e Donne: corteggiatori e tronisti davvero guadagnano tutti questi soldi? (Di venerdì 9 settembre 2022) I corteggiatori e tronisti di Uomini e Donne vengono pagati? Ecco svelata la verità sul programma condotto da Maria De Filippi. Esiste un arcano che ha sempre stimolato la curiosità dei telespettatori italiani rispetto al noto dating show condotto da Maria De Filippi: i corteggiatori e i tronisti vengono retribuiti? A questo proposito, il web si è sempre diviso tra chi sostiene fermamene che esistano dei cachet per alcuni personaggi del programma e altri invece che – fidandosi della redazione – credono che nessuno dei partecipanti riceva un reale stipendio. Uomini e Donne, corteggiatori e tronisti vengono pagati? (Super Guida Tv)Nel corso delle puntate, Maria De Filippi ha ribadito più di una volta ... Leggi su formatonews (Di venerdì 9 settembre 2022) Idivengono pagati? Ecco svelata la verità sul programma condotto da Maria De Filippi. Esiste un arcano che ha sempre stimolato la curiosità dei telespettatori italiani rispetto al noto dating show condotto da Maria De Filippi: ie ivengono retribuiti? A questo proposito, il web si è sempre diviso tra chi sostiene fermamene che esistano dei cachet per alcuni personaggi del programma e altri invece che – fidandosi della redazione – credono che nessuno dei partecipanti riceva un reale stipendio.vengono pagati? (Super Guida Tv)Nel corso delle puntate, Maria De Filippi ha ribadito più di una volta ...

