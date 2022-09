Un ex Inter annuncia il ritiro | “Il mio corpo non ce la fa più”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 9 settembre 2022) L’esordio contro il Manchester United di Sir Alex Ferguson in quella sera allo stadio San Siro sembrava poter essere il battesimo di un nuovo campione, con tutti i crismi di quella musica così sacra della Champions League. Il “bimbo d’oro”, come lo aveva soprannominato uno che di calcio ne capisce, altrimenti noto come José Mourinho allora tecnico dell’, aveva riposto così tante speranze in lui che alla sua prima uscita gli aveva affidato la marcatura di Cristiano Ronaldo. Davide Santon ha tutte le caratteristiche del cosiddetto what if calcistico. Davide Santon RomaOggi l’ex terzino di Roma ed, tramite un’vista concessa a tuttomercatoweb.com, ha cosìto il suodal calcio giocato: “Sono costretto a smettere di giocare. Non per non aver avuto offerte, non per altro, ma ...