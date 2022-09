Ultime Notizie Roma del 09-09-2022 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco vita in studio il London Bridge è crollato la regina Elisabetta la Sovrana dei Record sul trono d’Inghilterra da 70 anni è morta alle 19:31 di ieri l’annuncio della BBC come sta Si è spenta in pace al suo fianco i figli della Principessa Anna il principe Andrea il principe Edoardo il Principe Carlo poi nipoti William ed Harry il ricordo il cognome di Gianni dell’aiuto avvocato però pensare a chi guidava le ambulanze durante la guerra sotto i bombardamenti la vittoria con Winston Churchill Gandhi il crollo di un impero 007 i Beatles e i Rolling Stones Mary quant la minigonna nella swingin’ London degli anni 70 e poi Margaretgli scioperi le Falc Land il muro di Berlino vederlo per tutta la sua esistenza e essere lì con chi lo ha costruito c’era Stalin prima o il fruscio poi presi Gorbaciov ...