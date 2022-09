Stop ai sondaggi da domani con Fdi e M5S in crescita mentre Pd e Lega calano

(Di venerdì 9 settembre 2022) Dalla mezzanotte di oggi la campagna elettorale dovrà proseguire senza uno dei fattori più determinanti: i. la legge infatti vieta ogni pubblicazione di rilevazioni nelle ultime due settimane prima del voto. I partiti, ovviamente, continueranno a farli ma dovranno tenerli segreti (insomma, ci proveranno). Possiamo però oggi analizzare quello che è stato il percorso dei principali partiti dal giorno della crisi del Governo Draghi (21 giugno) ad oggi. Certo, inon sono numeri reali, ma proiezioni fatte da società esperte. Però vengono ritenuti attendibili dalle segreterie di tutti i partiti. Gli ultimiPer quanto riguarda le coalizioni, che saranno fondamentali nei collegi uninominali, la differenza tra centrodestra e sinistra sarebbe superiore ai 20 punti percentuali (46,6% vs 26,4% al 22 luglio - 47,3% vs ...

Ultimo giorno di prima dello delle rilevazioni in vista del voto. FdI si conferma il primo partito davanti al Pd. La Lega cala ancora, derby per il podio con M5s. Questi ultimi e il terzo polo in ...1' DI LETTURA PALERMO - "Da domani alla divulgazione dei elettorali, così come prevede la norma. I dicono di tutto e di più: di certo c'è che l'unica alternativa vera al centrodestra è la nostra proposta, ovvero ...Centrodestra al 47,2%, centrosinistra al 28%. Queste le cifre del sondaggio realizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend ...