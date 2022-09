"Solita propaganda filorussa". Vauro nella bufera per la vignetta anti-Ue (Di venerdì 9 settembre 2022) Il vignettista sommerso dalla critiche per un recente disegno nel quale descriveva in modo caustico i rapporti tesi tra Russia e Ue. Polemiche in rete: "Ha perso il senso della realtà" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 settembre 2022) Il vignettista sommerso dalla critiche per un recente disegno nel quale descriveva in modo caustico i rapporti tesi tra Russia e Ue. Polemiche in rete: "Ha perso il senso della realtà"

AlePale1979 : @MoreBrigante @rusembitaly No, quello è il lavoro del personale sanitario, lo facciamo a prescindere da chi sia il… - el_Diez79 : @jacopo_iacoboni Sfruttare la morte di una persona per continuare la solita propaganda... nemmeno un giorno di paus… - lasperanza54 : @Andrea1963Fdg @Drittorovescio_ @GiuseppeConteIT La solita propaganda fatta quando non si hanno argomenti validi da… - MarrazzoAniello : @Giovann08847544 @GiuseppeConteIT Quindi lei dice che farà la fine della Meloni, Salvini, Renzi, Letta, ecc ecc? Ah… - Ahasveron : #piazzapulita Passo per caso dalla 7, é ricominciata questo schifo di trasmissione, mi dispiace che ci sia ancora.… -